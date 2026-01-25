Нетаньяху не пустил президента Израиля на важное мероприятие Axios: Нетаньяху не пустил президента Израиля Герцога на запуск Совета мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не дал президенту страны Ицхаку Герцогу принять участие в церемонии запуска Совета мира по сектору Газа, сообщает портал Axios. По данным портала, Нетаньяху уверен, что приглашение было адресовано ему, а не лидеру страны.

Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома позволить президенту Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска Совета мира по Газе президента [США Дональда] Трампа в четверг в Давосе, — пишет портал.

При этом по итогу Израиль на мероприятии представлен не был, поскольку Нетаньяху решил не ехать в Давос из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами, отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

Идея президента США Дональда Трампа создать Совет мира вызвала раздражение у властей Великобритании, об этом заявил посол России в королевстве Андрей Келин. По его словам, Лондон почувствовал, что ему предлагают совсем иной, новый миропорядок, к которому Запад еще не готов.