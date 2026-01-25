Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей

Фаза Луны сегодня, 25 января, какая сегодня Луна: проверяем уши, стрессуем, начинаем проекты Фаза Луны сегодня, 25 января, какая сегодня Луна: проверяем уши, стрессуем, начинаем проекты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 10:17 по времени столичного часового пояса сегодня, 25 января, Луна перейдет в 8-е сутки второго лунного цикла 2026 года.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня переходит под влияние прекрасного манипулятора и трудоголика Тельца. Готовимся делать то, что не очень хочется. Луна сегодня перешла уже во вторую четверть растущей фазы. До ближайшего полнолуния остается неделя.

Рекомендации для 8-х лунных суток

Начало второй четверти растущей фазы — день начинаний. Хотя пройдут они не так гладко, как неделей ранее. Вероятны напряженные моменты, мелкие конфликты и недоразумения. Стоит быть готовым к неожиданностям. Незаконченные дела в этот день будут тормозить развитие.

Бизнес и финансы

Сегодня все «на стрессе». Минимизируйте общение с коллегами и начальством. Не срывайтесь на подчиненных. Если у вас есть хорошо сработанная команда — работа вместе сегодня будет успешной, но нервной. Крупные оплаты и транши сегодня проводить не рекомендуется, оставьте только неотложные мелкие платежи. В судебных делах ожидается успех.

Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Болезни, начавшиеся сегодня, нельзя пускать на самотек. В еде соблюдайте умеренность, полезен будет разгрузочный день. Можно начинать прием препаратов, входящих в комплекс лечебных процедур. Удачный день для посещения салона красоты.

Свадьба и отношения

Неподходящий день для свадьбы. Партнеры будут всю жизнь обижать друг друга, случайно или намеренно, а затем просить прощения. Такой «итальянский брак» редко приносит счастье и сильно выматывает пару.

Природа

Клев ожидается прекрасный. Рыбалка принесет удовлетворение. Любители растений сегодня могут проводить любые манипуляции с комнатными цветами, кроме обрезки ветвей. Владельцам домашних питомцев рекомендуется провести внешний осмотр подопечных: проверьте состояние шерсти, ушей, глаз, когтей, подушечек лап, осмотрите подмышки животных. В случае наличия покраснений, высыпаний, повреждений кожи и проблем с шерстью запланируйте визит к ветеринару или грумеру.

