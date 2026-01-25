Пассажиры столкнулись с отменой более 12 тыс. авиарейсов из-за непогоды FlightAware: более 12 тыс. авиарейсов в США отменили из-за снежной бури

Снежная буря в Соединенных Штатах привела к массовой отмене авиарейсов, следует из данных на сайте FlightAware. Отмечается, что число аннулированных перелетов превысило 12 тыс. за выходные дни.

В субботу было отменено около четырех тыс. рейсов, а на воскресенье пришлась основная масса аннулированных перелетов. Данная ситуация стала одной из самых масштабных за последние годы в сфере американского авиасообщения.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что новые правила авиаперелетов, которые введут с 1 марта 2026 года, приведут к повышению цен. Начиная с весны авиапассажиры смогут вернуть деньги за билет на самолет, если он будет задерживаться более чем на 30 минут.

До этого глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию запланирован на 2026 год. Он не уточнил, какие именно маршруты будут актуальны.

Кроме того, из-за сильного снегопада в московских аэропортах было задержано и отменено более 180 рейсов. Наибольшие проблемы наблюдались с прибывающими самолетами, при этом сотрудники авиагаваней работали в бесперебойном режиме, расчищая полосы и обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью.