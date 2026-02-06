Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине The Sun: пираньи покусали 46 человек на популярном пляже реки Парана в Аргентине

На одном из популярных пляжей реки Парана в Аргентине произошло массовое нападение пираний на купающихся. По данным британского издания The Sun, в результате инцидента пострадали 46 человек.

Многие из людей получили серьезные травмы, один человек лишился пальца. Практическим всем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь на месте происшествия.

Я израсходовал три аптечки, — поделился с журналистами охранник пляжа Алехандро Мартин.

Некоторым купальщикам потребовалась более квалифицированная медицинская помощь, и они обратились в местную больницу. После нападения спасатели были вынуждены закрыть пляж и приказать всем отдыхающим немедленно покинуть воду.

Власти города Виктория, рядом с которым расположен пляж, официально призвали граждан воздерживаться от купания в данной акватории. Также жителей попросили тщательно следить за детьми и без промедления обращаться к врачам в случае укуса.

Ранее сообщалось, что пираньи атаковали людей, купавшихся в реке Парагуаку на северо-востоке Бразилии, травмы получили по меньшей мере 10 человек. Инцидент произошел в популярной зоне отдыха, которую в выходные и праздничные дни посещают до 2 тыс. человек.