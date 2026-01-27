Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии Пираньи покусали несколько человек на популярном курорте в Бразилии

Пираньи атаковали людей, купавшихся в реке Парагуаку на северо-востоке Бразилии, травмы получили по меньшей мере 10 человек, сообщает Mirror. Инцидент произошел в популярной зоне отдыха, которую в выходные и праздничные дни посещают до 2 тыс. человек.

Большинство укусов пришлись на ступни и лодыжки пострадавших. Все раненые получили медицинскую помощь, их состояние не уточняется.

После произошедшего местные власти временно закрыли участок реки для купания. Также было объявлено о планах установить предупреждающие знаки и провести техническое исследование для установления причин участившихся нападений.

Экологи называют пираний обычными обитателями реки Парагуаку. Однако случаи нападений на людей тут фиксируются редко. Одной из возможных причин агрессивного поведения рыб могло стать повышение температуры воды, вызывающее у них стресс.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали ребенка от животного. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, полиция, представители Росприроднадзора и сотрудники центра реабилитации диких животных. Состояние пострадавшей девочки оценивается как удовлетворительное.