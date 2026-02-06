Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 00:28

Стало известно о расколе в правительстве Эстонии из-за контактов с РФ

Bloomberg: президент и премьер Эстонии вступили в спор из-за диалога с Россией

Флаг Эстонии Флаг Эстонии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В руководстве Эстонии возникли публичные разногласия по ключевому вопросу внешней политики, передает Bloomberg. Президент Алар Карис выступил за возобновление прямых переговоров ЕС с Москвой, однако премьер-министр Кристен Михал резко раскритиковал эту идею.

Поводом стало совместное заявление эстонского лидера и премьера Латвии, которые 4 февраля призвали Евросоюз назначить спецпосланника для диалога с Россией, отметив, что ЕС «немного опоздал» в этом вопросе. Однако на следующий день правительство Эстонии дистанцировалось от инициативы своего президента. Михал на пресс-конференции ясно дал понять свою позицию. Он подчеркнул, что «прямые переговоры с Россией неуместны», добавив, что в этом случае работает только давление.

Ранее Карис отметил, что для для достижения мира Украине придется рассмотреть временный отказ от части территорий. Он подчеркнул, что окончательное решение должно оставаться за украинской стороной.

Прежде в эстонском парламенте начали обсуждение запрета дубляжа фильмов на русский язык. Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Журналисты уточняли, что исключением станут детские и семейные картины.

Россия
Эстония
переговоры
давление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В политике SpaceX увидели причину отключения Starlink на позициях ВСУ
В Финляндии назвали страну, представляющую «давнюю угрозу» Европе
Новый сезон «Черного зеркала»: что известно о продолжении, дата выхода
Британскому премьеру начали искать замену
Трамп заявил о готовности защитить военную базу США в Индийском океане
Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в африканскую страну
Запад уличили в игнорировании скандалов с участием «мировых элит»
Канцерогены, удар по нервной системе: назван топ опаснейших стройматериалов
Богомолов, Безруков, Хабенский? Кто станет новым ректором Школы-студии МХАТ
«С похоронами затянули»: тело вдовы Баталова долго пролежало в морге
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Белгороде
Стало известно о расколе в правительстве Эстонии из-за контактов с РФ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов
Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.