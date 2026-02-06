Стало известно о расколе в правительстве Эстонии из-за контактов с РФ Bloomberg: президент и премьер Эстонии вступили в спор из-за диалога с Россией

В руководстве Эстонии возникли публичные разногласия по ключевому вопросу внешней политики, передает Bloomberg. Президент Алар Карис выступил за возобновление прямых переговоров ЕС с Москвой, однако премьер-министр Кристен Михал резко раскритиковал эту идею.

Поводом стало совместное заявление эстонского лидера и премьера Латвии, которые 4 февраля призвали Евросоюз назначить спецпосланника для диалога с Россией, отметив, что ЕС «немного опоздал» в этом вопросе. Однако на следующий день правительство Эстонии дистанцировалось от инициативы своего президента. Михал на пресс-конференции ясно дал понять свою позицию. Он подчеркнул, что «прямые переговоры с Россией неуместны», добавив, что в этом случае работает только давление.

Ранее Карис отметил, что для для достижения мира Украине придется рассмотреть временный отказ от части территорий. Он подчеркнул, что окончательное решение должно оставаться за украинской стороной.

Прежде в эстонском парламенте начали обсуждение запрета дубляжа фильмов на русский язык. Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Журналисты уточняли, что исключением станут детские и семейные картины.