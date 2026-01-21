Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Рыба с картофелем по-деревенски: сытный ужин на всю семью по доступной цене

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Откройте для себя рецепт сытного ужина на всю семью по доступной цене: рыба с картофелем по-деревенски. Это блюдо станет настоящим спасением, когда хочется накормить близких чем-то домашним и ароматным без лишних хлопот.

В процессе запекания картофель пропитывается соками овощей и рыбы, становясь невероятно нежным внутри и покрываясь румяной корочкой снаружи, а рыбное филе, томящееся на овощной подушке, остается сочным.

Для приготовления вам понадобятся: 500–600 г филе белой рыбы (минтай, треска, пикша), 6 крупных картофелин, 1 крупная морковь, 1–2 луковицы, 3–4 ст. л. майонеза, растительное масло, соль, черный перец, специи. Картофель, лук и морковь нарежьте тонкими кружочками или полукругами. В миске смешайте овощи с 1–2 ст. л. масла, солью, перцем и частью специй. Выложите эту смесь ровным слоем на противень, застеленный пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте овощи 10–15 минут. Рыбное филе нарежьте на порционные куски, посолите, поперчите и обмажьте оставшимися специями. Достаньте противень, сверху на овощи выложите рыбу. Смажьте рыбу и картофель майонезом. Верните блюдо в духовку и запекайте еще 20–25 минут.

500-600 г филе белой рыбы (минтай, треска, пикша)
6 крупных картофелин
1 крупная морковь
1-2 луковицы
3-4 ст. л. майонеза
растительное масло
соль, черный перец
Картофель, лук и морковь нарежьте тонкими кружочками или полукругами.
В миске смешайте овощи с 1-2 ст. л. масла, солью, перцем и частью специй. Выложите эту смесь ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте овощи 10-15 минут.
Рыбное филе нарежьте на порционные куски, посолите, поперчите и обмажьте оставшимися специями.
Достаньте противень, сверху на овощи выложите рыбу. Смажьте рыбу и картофель майонезом.
Верните блюдо в духовку и запекайте еще 20-25 минут.
