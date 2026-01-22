Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 19:41

Один из гигантов игровой индустрии пережил крупный обвал акций

Акции Ubisoft обвалились почти на 40% после отказа от ремейка Prince of Persia

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Акции крупной французской игровой компании Ubisoft 22 января потеряли более трети стоимости на Парижской бирже после отмены ряда разрабатываемых проектов, свидетельствуют Investing.com. На данный момент бумаги компании обвалились почти на 40% и стоят €3,99 (354,27 рубля) за штуку.

Как сообщил сам разработчик, на этом фоне компания решила провести масштабную реорганизацию своего бизнеса, уже вторую за последний год. Она предусматривает, помимо прочего, разделение на пять автономных студий.

В рамках пересмотра стратегии разработка шести игр была полностью прекращена. Единственным проектом, чье название официально упомянуто, стал ремейк Prince of Persia The Sands of Time.

Ubisoft пояснила свое решение высокой стоимостью, необходимой для соответствия ожиданиям игроков. Кроме того, выход еще семи запланированных проектов был отложен на неопределенный срок.

Финансовые прогнозы компании на 2026 год были серьезно пересмотрены в сторону ухудшения. Ожидается, что операционные показатели окажутся на сотни миллионов евро ниже первоначальных планов, а общие убытки могут достичь €1 млрд.

Ранее один из создателей операционной системы Android Рич Майнер высмеял основателя Microsoft Билла Гейтса за провал компании на рынке смартфонов. По его словам, эта ошибка стоила ему $400 млрд.

