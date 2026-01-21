Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:05

Трампу поставили диагноз после слов о победе США во Второй мировой

Депутат Колесник: слова Трампа о Второй мировой можно объяснить манией величия

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Matt Bishop/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о победе США во Второй мировой войне можно объяснить манией величия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что подобные высказывания формируются на фоне недостаточной работы России по продвижению исторической правды на международной арене.

У Трампа есть небольшая мания величия на приписывание себе побед. Когда он еще не успел вступить в должность, он заявил, что остановил около семи войн. Каждый раз их количество все прибавляется. Он выступал 9 Мая и сказал, что США выиграли Вторую мировую, а про Советский Союз даже не упомянул. Еще недавно весь мир не сомневался, что основную тяжесть победы вынес на своих плечах СССР. Нам надо больше уделять внимания этой теме, стараться упоминать факт нашего огромного вклада, чтобы не дать противнику воспользоваться этими пустотами без зазрения совести и приписывать себе наши победы. Тогда будет все нормально, — высказался Колесник.

Ранее Трамп заявил, что победа над фашистской Германией во Второй мировой войне случилась благодаря США. По его словам, Вашингтон поступил неразумно, «отдав Гренландию обратно Дании».

