Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ Полянский: Россия рассмотрит возвращение в ПА ОБСЕ при ее отказе от русофобии

Россия вернется к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ только при отказе организации от русофобской позиции, заявил постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский на заседании организации. Также он указал на необходимость пересмотра дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности.

Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов, — сказал дипломат.

Ранее Полянский заявил, что ОБСЕ находится в точке экзистенциального кризиса, поскольку европейская система безопасности деградирует на глазах. По его мнению, континент, а вместе с ним и весь мир движется к военной катастрофе.

Также постпред РФ при при организации отметил, что ОБСЕ рискует потерять возможность играть заметную роль в деэскалации и урегулировании насущных вопросов. По его словам, сперва нужно начать с анализа ошибок и их исправления.