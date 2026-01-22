Самойлова записала видео с иконой французской моды

Блогер Оксана Самойлова записала совместное видео с супругой Рика Оуэнса Мишель Лами на Неделе парижской моды, ролик она опубликовала в Tiktok. Российский инфлюенсер и французская икона стиля продефилировали под музыкальный трек.

Самойлова выбрала лаконичный образ — кожаную обтягивающую куртку черного цвета и брюки с низкой посадкой. Лами вышла в черном жилете необычного кроя и платье ассиметричного кроя.

Ранее актриса Анна Калашникова рассказала, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова провели новогодние праздники в Дубае. По ее словам, пара вместе с детьми проживала на одной вилле, хотя и появлялись на публике порознь. Актриса отметила, что такая обстановка давала им возможность для обсуждения личных вопросов без участия адвокатов.

До этого суд отказался расторгать брак Самойловой и Джигана. На заседание явились только представители сторон. Рэпер подал иск о признании недействительным брачного договора, который супруги подписали в 2020 году. По этому документу все совместно нажитое имущество в случае развода переходит Самойловой.