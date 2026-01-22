Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 19:44

Самойлова записала видео с иконой французской моды

Самойлова записала совместное видео с женой Оуэнса

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер Оксана Самойлова записала совместное видео с супругой Рика Оуэнса Мишель Лами на Неделе парижской моды, ролик она опубликовала в Tiktok. Российский инфлюенсер и французская икона стиля продефилировали под музыкальный трек.

Самойлова выбрала лаконичный образ — кожаную обтягивающую куртку черного цвета и брюки с низкой посадкой. Лами вышла в черном жилете необычного кроя и платье ассиметричного кроя.

Ранее актриса Анна Калашникова рассказала, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова провели новогодние праздники в Дубае. По ее словам, пара вместе с детьми проживала на одной вилле, хотя и появлялись на публике порознь. Актриса отметила, что такая обстановка давала им возможность для обсуждения личных вопросов без участия адвокатов.

До этого суд отказался расторгать брак Самойловой и Джигана. На заседание явились только представители сторон. Рэпер подал иск о признании недействительным брачного договора, который супруги подписали в 2020 году. По этому документу все совместно нажитое имущество в случае развода переходит Самойловой.

Франция
Оксана Самойлова
знаменитости
неделя моды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным
«Слушали внимательно»: Полянский об интересе ОБСЕ к выступлению России
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.