В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»

В России подали заявку на регистрацию бренда «Я/Мы Мадуро», передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Ее автором стал российский бизнесмен Анатолий Аронов.

Заявка была подана в январе 2026 года. Под этим брендом планируют оказывать услуги в сфере клубов, организации культурных мероприятий и баров.

До этого модный дом Chanel подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Под брендом планируют продавать декоративные украшения из обычного металла, настольные статуэтки и текстильные мешочки для хранения.

Ранее заявку на регистрацию товарного знака подал немецкий автоконцерн Mercedes-Benz. Теперь компания имеет право возобновить производство и продажу автомобилей в России, а также поставлять запчасти. Автогигант покинул российский рынок в 2022 году. Американский автопроизводитель Ford Motor Company, в свою очередь, направил в Роспатент десять новых заявок на регистрацию своих товарных знаков. В список вошли названия культовых моделей, таких как Mustang, Explorer, F-150, Bronco и Transit.