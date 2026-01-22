Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 19:35

Электроснабжение возвращается в Приднестровье после ЧП на Молдавской ГРЭС

Рабочий на территории Молдавской ГРЭС Рабочий на территории Молдавской ГРЭС Фото: Артем Кулекин / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Специалистами удалось устранить аварию на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье, сообщили в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). На протяжении нескольких часов в некоторых районах была прекращена подача электроэнергии, ее обещали восстановить к 18:00 (19:00 мск).

Работа энергоблока Молдавской ГРЭС восстановлена. Подача электрической энергии поэтапно возобновляется, — говорится в сообщении.

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко рассказал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять-семь дней.

Тем временем шестой энергоблок японской АЭС «Касивадзаки-Карива» остановил работу после перезапуска 21 января. Коммерческая эксплуатация реактора должна была начаться 26 февраля. В середине января работники АЭС уже сталкивались с проблемами в работе оборудования.

Приднестровье
происшествия
блэкаут
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
«Заслуживает подзатыльник»: Зеленский оскорбил Орбана
Один из гигантов игровой индустрии пережил крупный обвал акций
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.