Электроснабжение возвращается в Приднестровье после ЧП на Молдавской ГРЭС

Специалистами удалось устранить аварию на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье, сообщили в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). На протяжении нескольких часов в некоторых районах была прекращена подача электроэнергии, ее обещали восстановить к 18:00 (19:00 мск).

Работа энергоблока Молдавской ГРЭС восстановлена. Подача электрической энергии поэтапно возобновляется, — говорится в сообщении.

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко рассказал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять-семь дней.

Тем временем шестой энергоблок японской АЭС «Касивадзаки-Карива» остановил работу после перезапуска 21 января. Коммерческая эксплуатация реактора должна была начаться 26 февраля. В середине января работники АЭС уже сталкивались с проблемами в работе оборудования.