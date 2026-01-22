Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:49

В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска

Реактор АЭС «Касивадзаки-Карива» остановил работу после перезапуска 21 января

Читайте нас в Дзен

Шестой энергоблок японской АЭС «Касивадзаки-Карива» остановил работу после перезапуска 21 января, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что коммерческая эксплуатация реактора должна была начаться 26 февраля.

Как рассказал канал, компания прекратила работы по изъятию контрольных стержней из энергоблока, что было связано с неполадками в электронике. При этом там заверили, что неисправность не угрожает функционированию самой станции, утечки радиоактивных материалов также не зафиксировали. При этом в середине января работники АЭС уже сталкивались с проблемами в работе оборудования.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение. По его словам, причиной стали повреждения на нескольких украинских подстанциях.

До этого пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила, что на Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним линиям.

Япония
АЭС
запуски
станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
Экс-капитан сборной по футболу рассказал, где взять мотивацию для бега
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.