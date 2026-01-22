В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска

Шестой энергоблок японской АЭС «Касивадзаки-Карива» остановил работу после перезапуска 21 января, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что коммерческая эксплуатация реактора должна была начаться 26 февраля.

Как рассказал канал, компания прекратила работы по изъятию контрольных стержней из энергоблока, что было связано с неполадками в электронике. При этом там заверили, что неисправность не угрожает функционированию самой станции, утечки радиоактивных материалов также не зафиксировали. При этом в середине января работники АЭС уже сталкивались с проблемами в работе оборудования.

