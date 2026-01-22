Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 20:10

Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в больнице после аварии, его прооперировали. Что об этом известно, когда было ДТП, есть ли жертвы, в каком состоянии чиновник?

Что известно об аварии с Хинштейном 22 января, жертвы, пострадавшие

Днем Хинштейн сообщил, что попал в ДТП, из-за чего оказался в больнице.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице», — сообщил чиновник.

По словам чиновника, авария прошла без серьезных последствий.

«Слава богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — уточнил он.

Telegram-канал Mash писал, что виновником ДТП с участием Хинштейна могут назначить его водителя — якобы «из-за несоблюдения дистанции».

«По нашей информации, двигавшееся перед машиной губернатора авто резко притормозило, чтобы повернуть налево. Но водитель не включил поворотник — из-за чего шофер чиновника не успел затормозить, попытался объехать, зацепил обочину и потерял управление», — утверждает канал.

Сам чиновник обстоятельства аварии не комментировал. Госавтоинспекция Курской области также не комментировала эту информацию.

Пострадал ли Хинштейн в аварии 22 января, операция, перелом

Однако около 19:00 мск губернатор сообщил, что ситуация несколько сложнее, его прооперировали из-за перелома.

«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП, врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация чуть хуже, чем предполагалось, — у меня перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают, чтобы я абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов, но, конечно, я так не могу и не хочу. Поэтому в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе. Огромное спасибо нашим медикам, клинической больнице, бригаде скорой помощи, которые меня сюда доставили, коллегам из Минздрава», — сообщил он на видео.

Читайте также:

Макрон захватил «российский» танкер? Что за судно, при чем здесь Зеленский

Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России

Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия

власть
Александр Хинштейн
новости
ДТП
чиновники
операции
Курская область
Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным
«Слушали внимательно»: Полянский об интересе ОБСЕ к выступлению России
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.