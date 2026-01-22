Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в больнице после аварии, его прооперировали. Что об этом известно, когда было ДТП, есть ли жертвы, в каком состоянии чиновник?

Что известно об аварии с Хинштейном 22 января, жертвы, пострадавшие

Днем Хинштейн сообщил, что попал в ДТП, из-за чего оказался в больнице.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице», — сообщил чиновник.

По словам чиновника, авария прошла без серьезных последствий.

«Слава богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — уточнил он.

Telegram-канал Mash писал, что виновником ДТП с участием Хинштейна могут назначить его водителя — якобы «из-за несоблюдения дистанции».

«По нашей информации, двигавшееся перед машиной губернатора авто резко притормозило, чтобы повернуть налево. Но водитель не включил поворотник — из-за чего шофер чиновника не успел затормозить, попытался объехать, зацепил обочину и потерял управление», — утверждает канал.

Сам чиновник обстоятельства аварии не комментировал. Госавтоинспекция Курской области также не комментировала эту информацию.

Пострадал ли Хинштейн в аварии 22 января, операция, перелом

Однако около 19:00 мск губернатор сообщил, что ситуация несколько сложнее, его прооперировали из-за перелома.

«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП, врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация чуть хуже, чем предполагалось, — у меня перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают, чтобы я абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов, но, конечно, я так не могу и не хочу. Поэтому в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе. Огромное спасибо нашим медикам, клинической больнице, бригаде скорой помощи, которые меня сюда доставили, коллегам из Минздрава», — сообщил он на видео.

