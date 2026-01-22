В Петербурге виновница ДТП выплатила пенсионеру 200 тыс. рублей

Виновница аварии в Санкт-Петербурге выплатила пенсионеру 200 тыс. рублей, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Петербургу. Она столкнулась с машиной мужчины при выезде на дорогу.

В ведомстве рассказали, что в автомобиле пенсионера были повреждены бампер, фара, крыло, колесо и капот. Мужчине удалось получить возмещение по страховке, к виновнице ДТП он обратился, чтобы получить разницу между размером причиненного ущерба и выплатой.

У сторон не вышло договориться мирно, поэтому пострадавший обратился в суд. Он встал на сторону пенсионера и постановил, что женщина должна выплатить остаток средств.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе в Москве произошла авария, которая привела к образованию огромной пробки протяженностью пять километров. Движение в сторону центра города практически парализовано.