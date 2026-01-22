Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:45

В Петербурге виновница ДТП выплатила пенсионеру 200 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Виновница аварии в Санкт-Петербурге выплатила пенсионеру 200 тыс. рублей, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Петербургу. Она столкнулась с машиной мужчины при выезде на дорогу.

В ведомстве рассказали, что в автомобиле пенсионера были повреждены бампер, фара, крыло, колесо и капот. Мужчине удалось получить возмещение по страховке, к виновнице ДТП он обратился, чтобы получить разницу между размером причиненного ущерба и выплатой.

У сторон не вышло договориться мирно, поэтому пострадавший обратился в суд. Он встал на сторону пенсионера и постановил, что женщина должна выплатить остаток средств.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе в Москве произошла авария, которая привела к образованию огромной пробки протяженностью пять километров. Движение в сторону центра города практически парализовано.

Санкт-Петербург
аварии
компенсации
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.