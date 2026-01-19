Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 08:44

ДТП в Москве привело к гигантской пробке

На Каширском шоссе возникла огромная пробка длиной в 5 км из-за ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Каширском шоссе в Москве произошла авария, которая привела к образованию огромной пробки протяженностью пять километров, заявили в департаменте транспорта столицы. Движение в сторону центра города практически парализовано.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. Власти призывают водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. На место аварии оперативно выехали автомобили экстренных служб. Движение в сторону Невы было затруднено. Также сложная дорожная обстановка наблюдалась на Володарском мосту, Народной и Ивановской улицах.

До этого во Владивостоке во второй раз за день возникли 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта сервиса «Яндекс. Пробки» показывала, что почти все основные направления оказались заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались зеленые и оранжевые участки. В заторе оказались ключевые транспортные артерии: улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, Третья рабочая, а также центр города и районы Вторая речка и Чуркин.

Каширское шоссе
Москва
пробки
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков
Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе
В Испании увеличилось число жертв схода поездов с рельсов
В домах жителей одного города России погас свет
Хинштейн раскрыл последствия массового налета БПЛА ВСУ на Курскую область
Определена пятерка лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму
Постный грибной суп: идеально на Крещение
В России забили тревогу из-за графиков детских садов
Названа страна, «выручающая» Россию с поставками груш и цитрусовых
«Выглядит крайне странной»: глава Минтранса Испании о ЧП с поездами
Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить
ДТП в Москве привело к гигантской пробке
В Свердловской области объявили в розыск бывшего замминистра ЖКХ региона
Поликлиники России ждет «революция», которая в разы сократит очередь
Очевидцы засняли захваченную крысами больничную палату
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
В России начнут летать законсервированные самолеты
«Мертвые души» в ВСУ и парализованный Киев: новости СВО к утру 19 января
Старинная кутья на Крещение: готовим с полбой и вишневым сиропом
Торговля между Россией и США за год выросла на четверть
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.