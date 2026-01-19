ДТП в Москве привело к гигантской пробке На Каширском шоссе возникла огромная пробка длиной в 5 км из-за ДТП

На Каширском шоссе в Москве произошла авария, которая привела к образованию огромной пробки протяженностью пять километров, заявили в департаменте транспорта столицы. Движение в сторону центра города практически парализовано.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. Власти призывают водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. На место аварии оперативно выехали автомобили экстренных служб. Движение в сторону Невы было затруднено. Также сложная дорожная обстановка наблюдалась на Володарском мосту, Народной и Ивановской улицах.

До этого во Владивостоке во второй раз за день возникли 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта сервиса «Яндекс. Пробки» показывала, что почти все основные направления оказались заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались зеленые и оранжевые участки. В заторе оказались ключевые транспортные артерии: улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, Третья рабочая, а также центр города и районы Вторая речка и Чуркин.