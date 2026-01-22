ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек Три человека погибли в столкновении Kia и КамАЗа в Татарстане

В Агрызском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщили в Госавтоинспекции региона. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии водитель и два пассажира иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, на месте работают оперативные службы.

До этого четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана. Инцидент произошел на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й километр участка Шали — Бавлы). Еще несколько человек получили травмы.

Ранее пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» сообщила о смертельном ДТП в Волховском районе. На трассе столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли.