19 января 2026 в 14:24

Европу призвали не отворачиваться от Лукашенко назло России

Оппозиционерка Колесникова: лидеры ЕС должны сближаться с Лукашенко из-за России

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru
Лидеры Евросоюза должны сближаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы тот не сближался с Россией, заявила белорусская оппозиционерка Мария Колесникова в интервью The Financial Times. По ее словам, изоляция официального Минска Евросоюзом делает республику «менее предсказуемой для Европы».

Чем больше Белоруссия изолирована от Европы, тем больше она вынуждена сближаться с Россией. Это делает Белоруссию менее безопасной и менее предсказуемой для Европы, — рассказала она.

До этого Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных за терроризм, экстремизм и шпионаж. Их отправили на Украину и обменяли на раненых россиян и плененных белорусов. Среди помилованных были Колесникова, граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, а также в связи с отменой американских санкций против калийной отрасли Белоруссии. Также Лукашенко объявил о помиловании из-за просьб глав других государств для ускорения позитивной динамики во взаимоотношениях.

Александр Лукашенко
Белоруссия
Европа
Россия
