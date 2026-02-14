Выросло число раненых после удара ВСУ по российскому региону Минздрав: число раненых в ЛНР после удара ВСУ выросло до 19

Число пострадавших от атаки БПЛА ВСУ на поселок Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек, сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко в своем Telegram-канале. По ее словам, ранена девятилетняя девочка.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. Все они жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах, — написала Пащенко.

Она добавила, что на месте чрезвычайного происшествия немедленно приступили к выполнению обязанностей специалисты бригады скорой помощи города Перевальска. Медицинские работники проводили осмотры жилых домов, обеспечивая помощь каждому нуждающемуся. Дополнительно на место направлена вторая медицинская команда.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в городе Ровеньки пострадали пять человек при ударе ВСУ по многоквартирному дому. По его словам, среди них пятимесячный ребенок. Всех госпитализировали.

До этого Пасечник заявил, что в результате атак украинских беспилотников в регионе повреждены энергообъекты и школа. По его словам, ВСУ направили в сторону республики не менее 10 БПЛА.