15 февраля 2026 в 05:46

Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО

Боец Монах: FPV-дрон ВСУ убил женщину у колодца на Красноармейском направлении

Украинские военные на Красноармейском направлении нанесли удар беспилотником по мирной жительнице, которая пришла за водой, поделился с РИА Новости водитель эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Монах. Российские военнослужащие стали свидетелями этого преступления, наблюдая за противником с коптера.

По словам Монаха, украинский FPV-дрон ударил по мирной жительнице целенаправленно. Женщина погибла от прямого попадания, спасти ее не удалось.

Мы наблюдали <…>, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте, — сообщил военнослужащий.

Ранее стало известно, что боевики украинской националистической группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) убили мирного жителя города Димитрова Донецкой Народной Республики, в чем признался пленный участник формирования Даниэль Жарков. По словам бойца, мужчина сам пришел к ним на позицию за помощью, но солдаты его связали и оставили умирать в горящем окопе.

