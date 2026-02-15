Российские бойцы освободили населенный пункт под Запорожьем

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что российские силы продвигаются в глубину обороны противника.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия. По его словам, под контроль армии за этот период перешло более 200 квадратных километров территории.

До этого военкор Андрей Марочко сообщил, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями. В районе Терноватого украинская сторона за три дня предприняла серию контратак и потеряла около 1 тыс. человек. По словам эксперта, бойцы были не подготовлены. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.