Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» планирует начать набор женщин из Латинской Америки из-за острой нехватки личного состава, сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на перуанского вербовщика, который в ходе прямой трансляции в соцсетях заявил, что текущие правила допускают наем только мужчин, однако подготовка к вербовке наемниц уже ведется.

Практика привлечения латиноамериканок для участия в боевых действиях на передовой была зафиксирована еще в сентябре прошлого года на фоне высоких потерь в рядах ВСУ. Как утверждает агентство, наемников из этого региона зачастую переводят в штурмовые подразделения, фактически используя в качестве пушечного мяса.

В материале также указывается, что добровольцев завлекают обещаниями высоких гонораров, но в реальности они сталкиваются с плохим отношением командования и отсутствием выплат родственникам в случае гибели. Компенсации семьям погибших латиноамериканцев часто не выплачиваются под различными предлогами.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для наемников не соответствуют заявленным при вербовке: колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.