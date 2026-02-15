Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 09:54

В ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки

РИА Новости: «Специальная латинская бригада» ВСУ начала вербовать женщин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» планирует начать набор женщин из Латинской Америки из-за острой нехватки личного состава, сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на перуанского вербовщика, который в ходе прямой трансляции в соцсетях заявил, что текущие правила допускают наем только мужчин, однако подготовка к вербовке наемниц уже ведется.

Практика привлечения латиноамериканок для участия в боевых действиях на передовой была зафиксирована еще в сентябре прошлого года на фоне высоких потерь в рядах ВСУ. Как утверждает агентство, наемников из этого региона зачастую переводят в штурмовые подразделения, фактически используя в качестве пушечного мяса.

В материале также указывается, что добровольцев завлекают обещаниями высоких гонораров, но в реальности они сталкиваются с плохим отношением командования и отсутствием выплат родственникам в случае гибели. Компенсации семьям погибших латиноамериканцев часто не выплачиваются под различными предлогами.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для наемников не соответствуют заявленным при вербовке: колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

ВСУ
Украина
наемники
Латинская Америка
