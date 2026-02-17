Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:10

Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС

Spiegel: украинские военные будут обучать немецких солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские военные начнут делиться боевым опытом с солдатами Сухопутных сил армии Германии, в частности обучать их использованию беспилотников, сообщает Spiegel. По информации источника, соответствующее соглашение страны подписали 13 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Планируется, что в учебных центрах ФРГ опыт ВСУ будет использоваться при подготовке бундесвера. Как отметил представитель немецкой армии, украинские инструкторы будут передавать практические навыки, прежде всего в сфере применения дронов и обороны от них.

В публикации говорится, что обучение планируют запустить «как можно быстрее», однако точные детали программы не разглашаются. Из-за проблем с мобилизацией на Украине ее военнослужащие будут находиться в Германии лишь несколько недель.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский сообщил, что Германия под лозунгом необходимости сдерживания России проводит программы масштабного перевооружения, а также адаптации инфраструктуры под военные задачи. Он также отметил, что в ФРГ официально заявили о намерении превратить бундесвер в самую сильную конвенциональную армию в Европе.

