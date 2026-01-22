«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию Трамп: США ведут переговоры о получении полного доступа к Гренландии

Белый дом ведет переговоры о получении «полного доступа» к Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News. Так он ответил на вопрос о планах Вашингтона купить остров.

Сейчас действительно ведутся переговоры о деталях, но по сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений, — сказал он.

Ранее стало известно, что предполагаемая Трампом сделка по Гренландии не предусматривает продажи острова — в частности, США лишь получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.

Также появилась информация, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

До этого сообщалось, что хозяин Белого дома рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения острова к США. Численность острова составляет около 57 тыс. человек.