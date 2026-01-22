Деревенские соседи Долиной объяснили, почему им неинтересна артистка Соседи Долиной заявили, что видели вживую много настоящих звезд

Певицу Ларису Долину нельзя назвать большой звездой, поэтому она не вызывает интереса, считают жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа, с которой соседствует поселок артистки Славино. В беседе с NEWS.ru они отметили, что видели «вживую» много известных советских артистов и деятелей культуры, которые действительно заслуживают внимания и восхищения.

Плевать нам на эту Долину, и что с ее дачей будет, тоже мне звезда. В свое время мы видели Смоктуновского, Хитяеву, Чурсину, Жженова, Миронова, Крючкова, Николаева..., — сказала жительница деревни Протасово.

Местные также хорошо отзываются о хирурге-офтальмологе Святославе Федорове, который в 1990-х развил на этих землях бурную деятельность. Еще один уважаемый житель — народный артист РСФСР, актер кино и театра Станислав Любшин, у него неподалеку находится дача.

Он тут недалеко живет. В наш магазин сам приходит за продуктами. Простой душевный мужик, — рассказал сотрудник местного ДК.

Ранее жительницы деревни Протасово рассказали NEWS.ru, как Долина отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, артистка повела себя высокомерно.