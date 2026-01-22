Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:20

Деревенские соседи Долиной объяснили, почему им неинтересна артистка

Соседи Долиной заявили, что видели вживую много настоящих звезд

Дом Ларисы Долиной в коттеджном поселке Славино Московской области Дом Ларисы Долиной в коттеджном поселке Славино Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певицу Ларису Долину нельзя назвать большой звездой, поэтому она не вызывает интереса, считают жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа, с которой соседствует поселок артистки Славино. В беседе с NEWS.ru они отметили, что видели «вживую» много известных советских артистов и деятелей культуры, которые действительно заслуживают внимания и восхищения.

Плевать нам на эту Долину, и что с ее дачей будет, тоже мне звезда. В свое время мы видели Смоктуновского, Хитяеву, Чурсину, Жженова, Миронова, Крючкова, Николаева..., — сказала жительница деревни Протасово.

Местные также хорошо отзываются о хирурге-офтальмологе Святославе Федорове, который в 1990-х развил на этих землях бурную деятельность. Еще один уважаемый житель — народный артист РСФСР, актер кино и театра Станислав Любшин, у него неподалеку находится дача.

Он тут недалеко живет. В наш магазин сам приходит за продуктами. Простой душевный мужик, — рассказал сотрудник местного ДК.

Ранее жительницы деревни Протасово рассказали NEWS.ru, как Долина отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, артистка повела себя высокомерно.

Лариса Долина
соседи
звезды
Иннокентий Смоктуновский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.