«Нарушения кругом»: соседи Долиной не удивлены прудом на ее участке

В Мытищинском округе много разных нарушений на водных объектах и искусственный пруд певицы Ларисы Долиной не исключение, поделились мнением с NEWS.ru жительницы деревни Протасово, с которым соседствует поселок артистки. Они добавили, что в их местности есть намного более серьезные проблемы, на которые никто не обращает внимания.

И чего все привязались к пруду Долиной! У нас в деревне был пожарный пруд, его почистили, соскоблили всю экосистему и теперь там провальная яма. В Большом Ивановском на заливе — на воде построили баню, а это водоохранная зона, а туда, что называется, можно и плюнуть, дунуть, и пописать, вот такая вода. А наш канал? На нем в свое время был мостик, мы с девчонками на нем стояли и видели свое отражение. А сейчас дерьмо, купаться страшно, — рассказала жительница деревни Протасово.

Женщина также привела в пример карьер, который был вырыт на окраине деревни. В нем, по ее словам, добывают песок вблизи водоохранной зоны. Жители Протасово писали многочисленные письма в разные ведомства, но карьер продолжает функционировать.

Тоже удивили нарушениями, они у нас тут кругом, — резюмировала пенсионерка.

