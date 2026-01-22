Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:30

«Нарушения кругом»: соседи Долиной не удивлены прудом на ее участке

Соседи Долиной назвали пруд певицы не единственным нарушением в округе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мытищинском округе много разных нарушений на водных объектах и искусственный пруд певицы Ларисы Долиной не исключение, поделились мнением с NEWS.ru жительницы деревни Протасово, с которым соседствует поселок артистки. Они добавили, что в их местности есть намного более серьезные проблемы, на которые никто не обращает внимания.

И чего все привязались к пруду Долиной! У нас в деревне был пожарный пруд, его почистили, соскоблили всю экосистему и теперь там провальная яма. В Большом Ивановском на заливе — на воде построили баню, а это водоохранная зона, а туда, что называется, можно и плюнуть, дунуть, и пописать, вот такая вода. А наш канал? На нем в свое время был мостик, мы с девчонками на нем стояли и видели свое отражение. А сейчас дерьмо, купаться страшно, — рассказала жительница деревни Протасово.

Женщина также привела в пример карьер, который был вырыт на окраине деревни. В нем, по ее словам, добывают песок вблизи водоохранной зоны. Жители Протасово писали многочисленные письма в разные ведомства, но карьер продолжает функционировать.

Тоже удивили нарушениями, они у нас тут кругом, — резюмировала пенсионерка.

Ранее жительницы деревни Протасово рассказали NEWS.ru, как Долина отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, Долина повела себя высокомерно.

Читайте также
Адвокат ответил, чем для Долиной может обернуться новое дело с Лурье
Шоу-бизнес
Адвокат ответил, чем для Долиной может обернуться новое дело с Лурье
«Чихала на суд»: соседи объяснили, почему не сочувствуют Долиной
Шоу-бизнес
«Чихала на суд»: соседи объяснили, почему не сочувствуют Долиной
Многолетник-аристократ известен со времен Древнего Рима! Изящное украшение для домашнего пруда
Общество
Многолетник-аристократ известен со времен Древнего Рима! Изящное украшение для домашнего пруда
Сусак зонтичный — изящный многолетник с историей! Единственный в семействе
Общество
Сусак зонтичный — изящный многолетник с историей! Единственный в семействе
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Общество
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Лариса Долина
пруд
нарушения
соседи
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.