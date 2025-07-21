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21 июля 2025 в 12:00

Сусак зонтичный — изящный многолетник с историей! Единственный в семействе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сусак зонтичный — изящный многолетник с древней историей! Единственный в семействе! Это удивительное растение, известное еще со времен Древнего Рима, способно превратить обычный пруд в живописный уголок природы. Сусак зонтичный (Butomus umbellatus) — настоящий аристократ среди водных растений, чьи нежно-розовые соцветия, напоминающие изящные зонтики, будут радовать вас все лето.

Почему садоводы выбирают сусак:

  1. Эффектный внешний вид — высокие (до 1,5 м) цветоносы с крупными розовато-белыми цветами диаметром 2,5 см.
  2. Неприхотливость — прекрасно растет без удобрений и особого ухода.
  3. Гибкость в выращивании — подходит как для естественных, так и для искусственных водоемов.

Исторический факт: в старину корневища сусака использовали в пищу — их высушивали и перемалывали в муку, за что растение получило народное название «хлебница».

Секреты посадки:

  1. Идеальное время — начало октября.
  2. Лучшее место — мелководье (10–100 см глубиной) с илистой почвой.
  3. Простой способ — семена можно высаживать прямо в грунт у воды, присыпав гравием.

Это растение не только красиво, но и полезно — оно естественным образом очищает воду и создает благоприятную среду для водных обитателей. Сусак — единственный представитель семейства сусаковых, что делает его по-настоящему уникальным растением!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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