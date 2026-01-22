Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:24

На крыше небоскреба «Москва-Сити» заметили человека без страховки

Мужчина с лопатой прошел по крыше небоскреба «Москва-Сити» без страховки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Неизвестный мужчина забрался на крышу небоскреба «Москва-Сити» и прогулялся по ней без страховки, передает Telegram-канал «112». Его заметили на уровне 101-го этажа с лопатой в руке.

По сообщению авторов, прогулка завершилась без негативных последствий. Другие подробности не приводились.

Ранее на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ. Как пишут источники, строящееся здание находится на улице Нижние Мневники. Взрыв произошел непосредственно в момент видеосъемки. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого стало известно, что обрушение крыши торгового центра в Новосибирске, предварительно, произошло из-за объема скопившегося на ней снега. По словам источника, конструкция не выдержала большого количества снега.

Прежде в городе Юрге Кемеровской области рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся всего месяц назад. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки.

Москва
небоскребы
прогулки
крыши
