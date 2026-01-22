Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:49

Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета

Самолет Boeing-747 прервал взлет в аэропорту Магадана из-за отказа двигателя

Экипаж самолета Boeing-747 авиакомпании «Россия» был вынужден экстренно прервать взлет в аэропорту Магадана из-за технической неисправности одного из двигателей, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. На борту находились 353 человека, никто не пострадал. По информации Telegram-канала «112», борт при попытке взлета выкатился за пределы полосы.

Сегодня около 06:00 мск в аэропорту Магадан экипаж самолета Boeing 747-400 (регистрационный номер RA-73290) прервал взлет, по предварительным данным, из-за неисправности двигателя. Воздушное судно выполняло рейс FV6290 в Москву. На борту самолета находились 353 человека: 15 членов экипажа и 338 пассажиров – не пострадали, — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «112», у воздушного судна произошел помпаж двигателя. По словам очевидцев, лайнер при попытке взлета не смог оторваться от земли и резко начало уходить влево.

По информации Кореняко, пассажиры и экипаж штатно покинули лайнер через аварийные трапы. После происшествия аэропорт был временно закрыт, но уже к 7:54 работа была полностью восстановлена.

Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент, расследованием которого займется спецкомиссия. В свою очередь авиакомпания «Россия» обязалась выполнить рейс в Москву на резервном самолете.

Ранее борту авиакомпании Qantas два раза пришлось возвращаться в аэропорт Аделаиды в Австралии. Сперва направлявшийся в Порт-Линкольн самолет столкнулся с птицей. При повторном вылете у него отказал генератор.

