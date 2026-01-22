СК проверит скандальный инцидент с самолетом на ВПП в аэропорту Магадана

Следственный комитет изучит все обстоятельства инцидента с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Магадана, сообщили в Telegram-канале Восточного МСУТ СК России. В салоне воздушного судна находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа.

Следователем Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — подчеркнули в ведомстве.

Ранее самолет в Магадане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

