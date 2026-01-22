Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:33

СК проверит скандальный инцидент с самолетом на ВПП в аэропорту Магадана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет изучит все обстоятельства инцидента с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Магадана, сообщили в Telegram-канале Восточного МСУТ СК России. В салоне воздушного судна находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа.

Следователем Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — подчеркнули в ведомстве.

Ранее самолет в Магадане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

До этого стало известно, что более 200 пассажиров, среди которых десятки россиян, оказались заблокированы в транзитной зоне аэропорта Тараза в Казахстане. Люди провели там около 18 часов из-за отказа пилота вылетать на самолете, который он счел неисправным.

