Генерал объяснил, почему МиГ-29 до сих пор остается грозной силой в небе

Причина актуальности отечественного истребителя МиГ-29 кроется в его удачной аэродинамике и мощных двигателях, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, самолет в модернизированном варианте продолжает успешно выполнять весь комплекс оперативно-тактических задач.

Самолет МиГ-29 относится к классу легких истребителей четвертого поколения. На данный момент мы используем эту машину в глубокой модерации поколения 4++. Удачная аэродинамическая схема этого самолета в сочетании с мощностью двигателей дают МиГ-29 возможность быть в тренде развития тактики применения современной авиации. Придумать сейчас что-то более эффективное, наверное, сходу не получится. На сегодняшний день наш самолет, так же как и американский F-16, пока еще очень здорово востребован. Он выполняет все оперативно-тактические задачи, которые на него возлагаются при тех или иных обстоятельствах, — пояснил Попов.

Ранее американские журналисты признали, что советский истребитель МиГ-29 оказался исключительно долговечным боевым самолетом. По их словам, эта выдающаяся машина продолжает активно использоваться спустя десятилетия после распада СССР. Они отмечают, что самолет, образно говоря, отказывается завершать свою службу.