«Практически невозможно»: Барбин о планах Дании забрать посольство России

Дания не сможет просто так забрать территорию у российского посольства, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что власти Копенгагена пока не предпринимали никаких решительных шагов по этому вопросу. Кроме того, по словам посла, обе страны заключили соглашение об условиях размещения посольств.

Копенгаген рассматривает Россию как своего врага и пытается сделать как можно больнее официальному представительству России в Копенгагене. Это способ оказания на нас такого психологического, морального и политического давления. Но я хотел бы тоже сказать, что наши права, они защищены. Просто так отобрать землю, отобрать здание посольства — это практически невозможно, — пояснил он.

Ранее Барбин заявил, что датские власти угрожают отчуждением земельных участков, на которых находятся здания российского посольства в Копенгагене. Он также отметил, что численность дипмиссии многократно сократилась, а работа торгпредства и деятельность Российского центра науки и культуры фактически остановилась.

До этого Барбин рассказал, что отношения России и Дании находятся в глубоком кризисе из-за позиции Копенгагена. Из-за сознательной конфронтации датских властей Москва не может поддерживать конструктивный диалог.