Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:27

«Практически невозможно»: Барбин о планах Дании забрать посольство России

Посол Барбин: Дания не сможет забрать территорию российского дипведомства

Владимир Барбин Владимир Барбин Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Дания не сможет просто так забрать территорию у российского посольства, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что власти Копенгагена пока не предпринимали никаких решительных шагов по этому вопросу. Кроме того, по словам посла, обе страны заключили соглашение об условиях размещения посольств.

Копенгаген рассматривает Россию как своего врага и пытается сделать как можно больнее официальному представительству России в Копенгагене. Это способ оказания на нас такого психологического, морального и политического давления. Но я хотел бы тоже сказать, что наши права, они защищены. Просто так отобрать землю, отобрать здание посольства — это практически невозможно, — пояснил он.

Ранее Барбин заявил, что датские власти угрожают отчуждением земельных участков, на которых находятся здания российского посольства в Копенгагене. Он также отметил, что численность дипмиссии многократно сократилась, а работа торгпредства и деятельность Российского центра науки и культуры фактически остановилась.

До этого Барбин рассказал, что отношения России и Дании находятся в глубоком кризисе из-за позиции Копенгагена. Из-за сознательной конфронтации датских властей Москва не может поддерживать конструктивный диалог.

посольства
Дания
Россия
Копенгаген
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.