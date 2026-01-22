Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:15

Врач назвал полезную привычку, которая поможет продлить активную жизнь

Академик РАН Бокерия: после 40-50 лет необходима физическая активность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы сохранить здоровье в преклонном возрасте, необходимо вести активный образ жизни, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. Он подчеркнул, что физическая активность не просто желательна, а обязательна после 40-50 лет.

Оптимальная основа — регулярная ходьба, умеренные аэробные нагрузки, упражнения на гибкость и поддержание мышечного тонуса, — сказал академик.

По словам академика РАН, даже простая ежедневная ходьба существенно снижает риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Главное — регулярность и соответствие нагрузок возрасту и состоянию здоровья, предупредил врач.

Ранее стало известно, что в российском здравоохранении появится новая медицинская специальность. Согласно документу правительства, в этом году в номенклатуру должностей будет добавлена позиция «врач по медицине здорового долголетия». Соответствующее поручение направлено Министерству здравоохранения, которое должно выполнить его до 1 апреля. Это решение является частью реализации государственной стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанной до 2030 года.

