Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье Академик РАН Бокерия: стресс влияет на сердечно-сосудистую систему и иммунитет

Хронический стресс — один из ключевых факторов преждевременного старения, подчеркнул в беседе с NEWS.ru президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. Он пояснил, что такое состояние напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и обмен веществ.

Основоположник теории стресса Ганс Селье говорил: „Нас убивает не стресс, а неумение управлять им“. Управление стрессом, умение восстанавливаться, находить баланс между работой и личной жизнью — это важная часть культуры здоровья, которой, к сожалению, долгое время уделялось недостаточно внимания, — сказал Бокерия.

С продолжительностью жизни напрямую связаны роль в социуме и вовлеченность в общественные процессы, отметил академик РАН. Общение, совместные активности, участие в общественных и волонтерских проектах поддерживают когнитивное здоровье, эмоциональное состояние и мотивацию к движению, перечислил Бокерия.

