Кардиолог назвал неочевидный способ снизить давление

Чтобы снизить артериальное давление, необходимо совершать добрые поступки, рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале кардиолог Герман Гандельман. По его словам, в такие моменты в организме выделяются гормоны радости, а уровень стресса снижается. Медик посоветовал делать добро каждый день, чтобы давление оставалось в норме.

В тот момент, когда мы помогаем людям, делаем добро людям, выделяются гормоны радости, снижается уровень стресса. И артериальное давление снижается, — объяснил Гандельман.

Ранее кардиолог Мария Яковлева рассказала, что ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия могут привести к внезапной остановке сердца. По ее словам, все чаще внезапная смерть настигает молодых людей, включая студентов и даже профессиональных спортсменов, ранее не имевших проблем с сердцем.

До этого кардиолог Валерий Садовой назвал COVID-19 фактором, провоцирующим развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что причины заболевания не всегда было легко распознать.