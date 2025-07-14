Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток Профессор Хейсс: какао и яблоки снижают артериальное давление не хуже таблеток

Какао, чай, лук, виноград, яблоки и некоторые ягоды могут снизить артериальное давление не хуже лекарств, сообщил профессор Кристиан Хейсс. По словам врача, которые приводит Daily Mirror, продукты с флавоноидами могут снижать давление. В частности, при ежедневном употреблении двух-трех чашек какао или двух яблок эксперты фиксировали снижение, сопоставимое с приемом некоторых таблеток, объяснил профессор.

В ходе исследования Cosmos 2022 года (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), в котором приняли участие более 21 000 человек, было обнаружено, что флаванолы какао снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%, — сказано в материале.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева сообщила, что употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма. По словам специалиста, это происходит из-за содержания в таком чае кофеина. Кардиолог также порекомендовала людям с повышенным давлением проконсультироваться с врачом по поводу употребления черного чая.