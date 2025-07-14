Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 17:45

Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток

Профессор Хейсс: какао и яблоки снижают артериальное давление не хуже таблеток

Какао, чай, лук, виноград, яблоки и некоторые ягоды могут снизить артериальное давление не хуже лекарств, сообщил профессор Кристиан Хейсс. По словам врача, которые приводит Daily Mirror, продукты с флавоноидами могут снижать давление. В частности, при ежедневном употреблении двух-трех чашек какао или двух яблок эксперты фиксировали снижение, сопоставимое с приемом некоторых таблеток, объяснил профессор.

В ходе исследования Cosmos 2022 года (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), в котором приняли участие более 21 000 человек, было обнаружено, что флаванолы какао снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%, — сказано в материале.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева сообщила, что употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма. По словам специалиста, это происходит из-за содержания в таком чае кофеина. Кардиолог также порекомендовала людям с повышенным давлением проконсультироваться с врачом по поводу употребления черного чая.

какао
артериальное давление
гипертония
врачи
яблоки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»
В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько заработали для будущих пенсионеров в I полугодии
Беременные студентки смогут рассчитывать на крупное пособие с 1 сентября
Аллерголог раскрыла смертельно опасный материал в подушках
Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Критика СВО и России, 14 лет строгого режима: где скрывается Борис Акунин
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.