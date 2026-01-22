Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины Президент Палестины Аббас передвигается по Москве на Aurus

Президент Палестины Махмуд Аббас передвигается по Москве на автомобиле представительского и высшего класса Aurus, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». В четверг 22 января Аббас и российский лидер Владимир Путин встретились в Кремле. На кадрах видно, что транспортное средство находится около Кремля.

Ранее в Кремле рассказали, что Махмуд Аббас в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным подчеркнул особую духовную связь, объединяющую два государства. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества. Путин также заявил о готовности России направить 1 млрд рублей в фонд Совета мира по сектору Газа.

Тем временем политолог член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев предположил, что на седьмой встрече Владимир Путин и спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудят урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что участники также обсудят территориальные вопросы.