Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:47

Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ученик 7 класса в Татарстане подмешал реактив из игрового химического набора в напиток и предложил его троим одноклассникам, сообщили в пресс-службе администрации Пестречинского района Татарстана. Детей доставили в больницу, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В лицее «Алгоритм» д. Куюки 21 января 2026 года ученик 7 класса принес в школу реактив из игрового химического набора, подмешал в напиток и предложил выпить троим одноклассникам. Руководство лицея «Алгоритм» оперативно отреагировало на данную ситуацию и дети были направлены в медицинское учреждение, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть человек обратились в приангарскую больницу на фоне отравления хлором на предприятии в Братске. Правоохранители проводят проверку по статье о нарушении правил охраны окружающей среды в ходе работ.

До этого региональное управление Следственного комитета России сообщило, что в Самаре трое человек погибли в результате отравления угарным газом. В одной из квартир многоэтажного дома в Железнодорожном районе были найдены тела супружеской пары и их 28-летней дочери. Следствие считает, что это произошло из-за неисправности в газовой системе.

отравления
химикаты
школьники
дети
Татарстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.