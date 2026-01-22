Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане

Ученик 7 класса в Татарстане подмешал реактив из игрового химического набора в напиток и предложил его троим одноклассникам, сообщили в пресс-службе администрации Пестречинского района Татарстана. Детей доставили в больницу, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В лицее «Алгоритм» д. Куюки 21 января 2026 года ученик 7 класса принес в школу реактив из игрового химического набора, подмешал в напиток и предложил выпить троим одноклассникам. Руководство лицея «Алгоритм» оперативно отреагировало на данную ситуацию и дети были направлены в медицинское учреждение, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть человек обратились в приангарскую больницу на фоне отравления хлором на предприятии в Братске. Правоохранители проводят проверку по статье о нарушении правил охраны окружающей среды в ходе работ.

До этого региональное управление Следственного комитета России сообщило, что в Самаре трое человек погибли в результате отравления угарным газом. В одной из квартир многоэтажного дома в Железнодорожном районе были найдены тела супружеской пары и их 28-летней дочери. Следствие считает, что это произошло из-за неисправности в газовой системе.