22 января 2026 в 15:16

В Кабмине отметили рост производства электромобилей в России

Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России

Михаил Мишустин
Внутреннее производство электромобилей в России демонстрирует рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, власти намерены поддерживать развитие электротранспорта и инфраструктуры для него.

В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей. Идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство, — сказал Мишустин.

Ранее стало известно, что семейство Lada Granta четвертый год подряд возглавляет список самых продаваемых автомобилей в России. В 2025 году граждане страны приобрели почти 147 тыс. машин этой модели и авто, созданных на ее базе. На второй позиции рейтинга также оказалась Lada Vesta, объем продаж которой в прошлом году достиг 79,8 тыс. единиц.

До этого исследование показало, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократились на 15,6%, составив 1,326 млн штук. Этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов на 7% (1,43 млн штук). Основными причинами спада дилеры называют высокую ключевую ставку и рост утилизационного сбора.

