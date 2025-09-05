Рослесхоз пошел в суд против агроструктуры «Русал» из-за земли Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю в Хакасии

Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось в Арбитражный суд Хакасии с иском против администрации Орджоникидзевского района и компании «Рассвет Абакан», которая является проектом «Русал Агросибирь», об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Цель иска — доказать, что компания и район не имеют права собственности на участок размером 308,2 тыс. кв. м, который относится к лесному фонду.

Арбитражный суд Республики Хакасия, <…> ознакомившись в порядке взаимозаменяемости судей с исковым заявлением Федерального агентства лесного хозяйства к администрации Орджоникидзевского муниципального района Республики Хакасия, ООО «Рассвет Абакан» о признании отсутствующим права собственности на земли лесного фонда, <…> определил: принять исковое заявление <...> и возбудить производство по делу, — говорится в судебном определении.

По данным Росреестра, спорный участок расположен в урочище «Тайдонов лог» Орджоникидзевского района. Он входит в состав сельхозземель общей площадью 3,394 млн кв. м. В рамках иска суд ввел обеспечительные меры: запретил Росреестру проводить регистрационные действия, администрации района и компании — совершать сделки с землей. Кроме того, на участке запрещены вырубка деревьев и заготовка древесины. Следующее заседание назначено на 8 октября.

