Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта

Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта Депутат Кошелев: с марта владеющих землей россиян обяжут бороться с борщевиком

С 1 марта владельцы земельных участков в России будут обязаны бороться с борщевиком и другими опасными сорняками, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что раньше эта проблема решалась в основном силами энтузиастов или на уровне отдельных регионов.

Новый федеральный закон делает борьбу с такими растениями обязательной для всех на всей территории страны. Кошелев отметил, что закон признает проблему на госуровне, что поможет выделять на ее решение деньги и усилить контроль.

Особенно важно положение о том, что бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута. Это мощный инструмент воздействия на инфраструктурные компании, чьи заброшенные «коридоры» часто являются основными путями распространения борщевика, — добавил депутат.

Регионы смогут сами составлять списки опасных растений, которые угрожают именно их территории. Федеральные власти займутся сорняками, которые опасны для лесов и заповедников. При этом закон не обязывает использовать какой-то один метод, например, травить все химикатами. Разрешены любые способы, в том числе биологические — например, использование насекомых, которые поедают вредителей.

Ранее адвокат Елена Кудерко заявила, что с 1 марта 2026 года наличие борщевика на частных участках будет считаться нарушением земельного законодательства. Она отметила, что владельцы территорий будут нести административную ответственность за распространение этого инвазивного растения.