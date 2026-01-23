Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:28

Салат «Стройная мимоза»: по вкусу не отличить от классической, но всего 90 ккал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат «Стройная мимоза» — легкая версия классики, где все знакомые вкусы играют по-новому. Этот салат, сохранив узнаваемую слоеную структуру и нежную текстуру, приобретает освежающие ноты благодаря особой заправке.

Он сочетает в себе сытную основу из картофеля и рыбы, сладковатую морковь, пикантность легкого сыра и воздушность яичных белков. По вкусу не отличить от классической, но в нем всего 90 ккал на 100 г.

Для приготовления понадобятся: 1 банка тунца в собственном соку, 2 средние отварные картофелины, 1 отварная морковь, 3 яйца (сваренные вкрутую и разделенные на белки и желтки), 100 г легкого сыра, 150 мл натурального греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль по вкусу, свежая зелень для украшения. Сыр, картофель, морковь и яичные белки натрите на терке отдельно. Тунца разомните вилкой. Для соуса смешайте йогурт, горчицу и соль. На дно салатницы или формы выложите последовательно слои, слегка уплотняя каждый: 1 — картофель, 2 — тунец, 3 — морковь, 4 — яичные белки, 5 — сыр. Каждый слой промажьте йогуртовым соусом. Верхний слой из сыра украсьте тертыми яичными желтками. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить салат из пекинской капусты без майонеза: легкое дополнение к ужину.

