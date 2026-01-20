Появилась новая информация о лишившейся половины черепа модели Тартановой

Модель Анжелика Тартанова объявила сбор средств на восстановление части черепа, пишет StarHit со ссылкой на фонд «Память». Она лишилась почти половины черепа после избиения возлюбленным.
У Анжелики долгий путь к выздоровлению, и ей снова нужна ваша помощь. Друзья, для нашей подопечной Анжелики Тартановой борьба за здоровье только начинается. <…> На это потребуются значительные средства, — уточнили в фонде.
Тартанова страдает нарушениями речи и потерей памяти и требует постоянного наблюдения врачей. Обвиняемый в нападении не оказывает пострадавшей материальной помощи. В фонде также отметили, что расследование идет медленно и пока нет реальных результатов.
Ранее стало известно, что Тартанова не узнает родителей и 16-летнего сына. У девушки наблюдаются судороги и галлюцинации, на фоне чего поведение было дезориентированным и беспокойным.
Подруга модели Надежда между тем заявила, что бойфренд девушки фактически держал ее под полным контролем. По ее словам, возлюбленный постоянно следил за Тартановой и систематически проверял ее телефон.