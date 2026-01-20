Появилась новая информация о лишившейся половины черепа модели Тартановой Модели Тартановой собирают деньги для восстановления черепа после избиения

Модель Анжелика Тартанова объявила сбор средств на восстановление части черепа, пишет StarHit со ссылкой на фонд «Память». Она лишилась почти половины черепа после избиения возлюбленным.

У Анжелики долгий путь к выздоровлению, и ей снова нужна ваша помощь. Друзья, для нашей подопечной Анжелики Тартановой борьба за здоровье только начинается. <…> На это потребуются значительные средства, — уточнили в фонде.

Тартанова страдает нарушениями речи и потерей памяти и требует постоянного наблюдения врачей. Обвиняемый в нападении не оказывает пострадавшей материальной помощи. В фонде также отметили, что расследование идет медленно и пока нет реальных результатов.

Ранее стало известно, что Тартанова не узнает родителей и 16-летнего сына. У девушки наблюдаются судороги и галлюцинации, на фоне чего поведение было дезориентированным и беспокойным.

Подруга модели Надежда между тем заявила, что бойфренд девушки фактически держал ее под полным контролем. По ее словам, возлюбленный постоянно следил за Тартановой и систематически проверял ее телефон.