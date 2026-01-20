Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:54

Появилась новая информация о лишившейся половины черепа модели Тартановой

Модели Тартановой собирают деньги для восстановления черепа после избиения

Анжелика Тартанова Анжелика Тартанова Фото: Социальные сети
Модель Анжелика Тартанова объявила сбор средств на восстановление части черепа, пишет StarHit со ссылкой на фонд «Память». Она лишилась почти половины черепа после избиения возлюбленным.

У Анжелики долгий путь к выздоровлению, и ей снова нужна ваша помощь. Друзья, для нашей подопечной Анжелики Тартановой борьба за здоровье только начинается. <…> На это потребуются значительные средства, — уточнили в фонде.

Тартанова страдает нарушениями речи и потерей памяти и требует постоянного наблюдения врачей. Обвиняемый в нападении не оказывает пострадавшей материальной помощи. В фонде также отметили, что расследование идет медленно и пока нет реальных результатов.

Ранее стало известно, что Тартанова не узнает родителей и 16-летнего сына. У девушки наблюдаются судороги и галлюцинации, на фоне чего поведение было дезориентированным и беспокойным.

Подруга модели Надежда между тем заявила, что бойфренд девушки фактически держал ее под полным контролем. По ее словам, возлюбленный постоянно следил за Тартановой и систематически проверял ее телефон.

