Захарова объяснила, почему поведение властей Латвии является нацизмом

24 апреля 2026 в 17:00

Захарова: запрет русского языка властями Латвии является практикой нацизма

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Политика властей Латвии по запрету русского языка является практикой нацизма и должна быть отменена согласно постановлениям Нюрнбергского трибунала и международному праву, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала сообщение депутата Рижской думы Алексея Росликова о запрете в Латвии школьникам говорить на русском языке даже в свободное время.

Нацисты. Нацисты всегда запрещали людям по национальному признаку исповедовать свою культуру, историю, использовать свой язык. Это — нацизм, так в истории это называется. Когда людям запрещается говорить на своем языке, просто даже на улице, — это нацизм. И другого не будет здесь определения. Если не нравится Латвии такое слышать, пусть меняют свою политику. Не потому, что нам хочется поменять их политику, а потому что политика нацизма запрещена Нюрнбергским трибуналом и международным правом, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Алексея Росликова, выступавшего в защиту русского языка, хотят лишить мандата депутата Рижской думы. По его словам, для этого в правительстве Латвии даже собираются принять специальный «закон имени Росликова», несмотря на то, что он имеет все законные основания работать в городском законодательном собрании.

Мария Захарова
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

