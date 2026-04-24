Политика властей Латвии по запрету русского языка является практикой нацизма и должна быть отменена согласно постановлениям Нюрнбергского трибунала и международному праву, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала сообщение депутата Рижской думы Алексея Росликова о запрете в Латвии школьникам говорить на русском языке даже в свободное время.

Нацисты. Нацисты всегда запрещали людям по национальному признаку исповедовать свою культуру, историю, использовать свой язык. Это — нацизм, так в истории это называется. Когда людям запрещается говорить на своем языке, просто даже на улице, — это нацизм. И другого не будет здесь определения. Если не нравится Латвии такое слышать, пусть меняют свою политику. Не потому, что нам хочется поменять их политику, а потому что политика нацизма запрещена Нюрнбергским трибуналом и международным правом, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Алексея Росликова, выступавшего в защиту русского языка, хотят лишить мандата депутата Рижской думы. По его словам, для этого в правительстве Латвии даже собираются принять специальный «закон имени Росликова», несмотря на то, что он имеет все законные основания работать в городском законодательном собрании.