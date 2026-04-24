Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап

Шелушение подушечек лап у кошки может быть вызвано сухостью воздуха в помещении, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, проблема также может быть связана с аллергическими реакциями или недостатком витаминов.

Причин, по которым могут шелушиться подушечки лапок, много. В первую очередь следует исключить инфекционные заболевания типа стригущего лишая, а также аутоиммунные и эндокринологические недуги. Часто это проявление аллергии на что-либо, особенно если к симптомам добавляется зуд и выпадение шерсти. Но бывает и так, что кошка интенсивно вылизывает лапки из-за стресса, тогда надо выявлять психологические причины. Если питомец здоров, то, скорее всего, проблема связана с чрезмерной сухостью воздуха в помещении или с недостатком витаминов в рационе, — предупредила Капустина.

