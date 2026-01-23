Смешиваю за 5 минут и — в духовку: куриные голени с булгуром а-ля плов — вкусно и просто

Смешиваю за 5 минут и — в духовку: куриные голени с булгуром а-ля плов — вкусно и просто

Это блюдо я часто готовлю в будни, когда совсем нет времени стоять у плиты. Все нарезала, смешала — и в духовку. Получается что-то вроде плова, только без лишних хлопот: куриные голени сочные, с румяной корочкой, а булгур пропитывается соками мяса, овощами и специями. Очень ароматно и по-домашнему уютно.

Ингредиенты: куриные голени — 6 шт. (около 680 г), булгур — 120 г, лук — 1 небольшой (около 40 г), морковь — 120 г, чеснок — 2 зубчика, сметана 15% — 100 г, растительное масло — 1 ч. л., соль — по вкусу, куриные приправы — по вкусу, вода — 250–300 мл

Приготовление: куриные голени сразу обмазываю сметаной (примерно 70 г), добавляю соль и любимые специи. Если есть время — даю постоять, но чаще готовлю сразу. Лук нарезаю мелким кубиком, морковь натираю на крупной терке. Булгур промываю. В форму для запекания выкладываю овощи, сверху — булгур, затем раскладываю куриные голени. Заливаю горячей водой так, чтобы она покрывала крупу примерно вдвое. Остатки сметаны распределяю сверху. Накрываю форму фольгой и отправляю в духовку при 180 °C на 40 минут. Затем снимаю фольгу, смазываю голени оставшейся сметаной и запекаю еще 15 минут до аппетитной корочки.

Ранее мы делились рецептом из пачки фарша, 2 картофелин и ложки секрета. Готовим куриные драники — очень вкусные получаются.