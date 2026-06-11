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11 июня 2026 в 17:00

Картофель собираю ведрами: одна обработка перед посадкой дает крепкие кусты и клубни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники мечтают о крупной картошке, но урожай с каждым годом становится слабее. Причина часто проста — почва беднеет, а клубням не хватает сил для хорошего старта. Исправить ситуацию помогает одна подготовка перед посадкой.

Опытные огородники советуют обработать картофель стимулятором роста, например «Эпином-экстра». После такой процедуры клубни быстрее прорастают, формируют крепкие корни и густую ботву. В результате завязывается больше картофелин, а сами кусты становятся менее привлекательными для колорадского жука.

Важно соблюдать инструкцию и не делать раствор слишком крепким. А после посадки картофелю нужен обычный уход: рыхление, прополка и умеренный полив. На бедной почве полезно добавлять подкормки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что картофель взошел дружнее обычного. А еще она советует не сажать клубни каждый год на одном месте — так земля меньше истощается, а урожай становится стабильнее.

Ранее сообщалось, что посадка деревьев возле дома — это не только про красоту участка. Одни растения могут улучшать самочувствие и атмосферу, другие — портить настроение или даже вредить фундаменту.

Проверено редакцией
Общество
советы
картофель
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
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