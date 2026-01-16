Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:09

Магия вне Хогвартса! Превращаю скучные макароны в пасту-чизбургер: всего 30 минут до чудо-ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Несмотря на многоэтапность, весь процесс приготовления такого блюда занимает около 30 минут. Пока варится паста в мясном соусе, вы успеваете приготовить сырный соус. Затем остается только смешать и наслаждаться.

500 г мясного фарша обжариваю в глубокой сковороде или сотейнике до румяного цвета. Добавляю 1 упаковку приправы «тако» (около 30–40 г), перемешиваю. 300 г помидоров (свежих или консервированных в собственном соку) нарезаю кубиками и добавляю к фаршу. Туда же вливаю 2 стакана (около 500 мл) мясного или овощного бульона. Довожу до кипения, засыпаю 300 г коротких макарон (перья, пенне) и варю на среднем огне под крышкой, периодически помешивая, пока паста не станет аль денте, а соус не загустеет. Параллельно готовлю сырный соус: в другой кастрюле растапливаю 2 ст. л. сливочного масла, добавляю 2 ст. л. муки и прогреваю, помешивая, 1–2 минуты. Вливаю 3/4 стакана (180 мл) молока и, энергично взбивая венчиком, довожу до загустения. Снимаю с огня, добавляю 1 стакан (около 100 г) тертого твердого сыра, перемешиваю до однородности, солю и перчу. Готовый сырный соус вливаю в кастрюлю с готовыми макаронами и мясом. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю и прогреваю минуту на маленьком огне. Подаю сразу, посыпав оставшимся тертым сыром.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

