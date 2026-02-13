Зимняя Олимпиада — 2026
Звезду фигурного катания застрелили в кафе

Бывшую фигуристку сборной США Лайнхен застрелили в кафе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывшую фигуристку сборной США, 28-летнюю Габриэль Лайнхен, застрелили в автокафе в штате Миссури, сообщает The New York Post. По версии следствия, это произошло утром 10 февраля в ходе вооруженного ограбления, которое устроил 58-летний Кит Ламон Браун.

Лайнхен находилась в своей машине у популярного кафе в районе Тауэр-Гроув-Ист в Сент-Луисе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали Брауна, который был в каске и жилете повышенной видимости. На кадрах видно, как он подходит к машине Лайнхен, приказывает ей поднять руки и стреляет в беззащитную женщину. Лайнхен была срочно доставлена в больницу, где скончалась от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудник исправительного учреждения подозревается в двойном убийстве. По предварительным данным, кинолог, работающий в колонии № 18, устроил стрельбу из охотничьего ружья. Трагедия случилась 9 февраля на улице Декабристов. Причиной могла стать бытовая ссора с соседями, которая быстро переросла в вооруженное нападение. По информации канала, мужчина произвел несколько выстрелов и смертельно ранил семейную пару.

